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Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну

"Украинская правда"Пятница, 14 июля 2023, 20:10
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
борис джонсон, Getty Images

Экс-премьер Британии Борис Джонсон раскритиковал решение саммита НАТО по Украине. По его мнению, Альянсу стоит быть более решительным и принять Киев.

Источник: Джонсон в еженедельной колонке для таблоида Daily Mail, сообщает "Европейская правда"

Детали: Бывший глава правительства подчеркнул, что Украина платит высокую цену за развязанную Россией полномасштабную войну, которая длится уже более 500 дней.

Прямая речь: "На этой неделе лидеры стран НАТО должны были продемонстрировать свое коллективное уважение и благодарность за героическое сопротивление Украины в борьбе, в которой ни один солдат НАТО не был ранен и не погиб, потому что мы в странах НАТО знаем – и постоянно говорим – что украинцы борются за всех нас".

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Детали: Зато, констатирует Джонсон, "выводы Вильнюсского саммита не являются более твердыми или убедительными, чем Бухарестские выводы НАТО 2008 года", из-за чего "неудивительно, что президенту Зеленскому сначала было трудно скрыть свое разочарование".

Прямая речь: "Когда "согласятся союзники"? Когда условия "будут выполнены"? Согласно Бухарестским выводам, союзники договорились обо всем этом 15 лет назад! Когда мы усвоим урок последних 20 лет обращения с Путиным? Именно наша неопределенность, наши колебания, наши попытки погнаться за двумя зайцами и подтолкнули его к вторжению", – подчеркивает он.

Детали: Именно поэтому, отмечает экс-премьер Британии, Альянс должен как можно быстрее предложить четкий график вступления Украины в НАТО – и, добавляет, Великобритания осуществляет упорную непубличную работу для достижения этой цели.

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Напомним: Накануне Борис Джонсон отметил, что важно, чтобы Запад оказывал Украине стабильную поддержку, и предостерег от "усталости от Украины".

Темы: Борис ДжонсонНАТОУкраинаПутин
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