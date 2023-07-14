Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужний: Ми будемо вбивати ворога на його території, але власною зброєю

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 липня 2023, 21:00
Залужний: Ми будемо вбивати ворога на його території, але власною зброєю
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ, ФОТО GLOBAL IMAGES UKRAINE VIA GETTY IMAGES

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна буде використовувати зброю власного виробництва, щоб здійснювати удари по території Росії.

Джерело: Залужний в інтерв’ю Washington Post

Деталі: У виданні підкреслюють, що наразі Залужний ставить перед собою питання: "Як зменшити втрати? Як я можу зменшити втрати?"

Щоранку головнокомандувач починає з того, що дізнається, скільки солдатів було вбито або поранено, виконуючи його накази напередодні.

Реклама:

Іноді він натрапляє на контакти у своєму мобільному телефоні, які вже мертві. Він відмовляється їх видаляти.

Залужний каже, що відкладає скорботу на потім, щоб траур зараз не відволікав його від важливої роботи.

Через брак озброєння, відсутність нової західної авіації та  умови союзників щодо ракет більшої дальності (ці засоби не можуть бути використані для нанесення ударів по території РФ), за словами Залужного, "ЗСУ використовують зброю українського виробництва для частих ударів через кордон, які Київ ніколи офіційно не визнає".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Щоб врятувати своїх людей, чому я повинен питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я повинен думати, що мені нічого не дозволено там робити. Чому? Тому що (президент Росії Володимир – ред.) Путін ... застосує ядерну зброю? Дітям, які помирають, все одно...

Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога. На війні можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї. Але тільки стільки, скільки буде необхідно".

Теми: Залужнийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
Буданов: нам не треба створювати Моссад, у нас є свій
Контррозвідники СБУ показали, як під Mortal Kombat палять танки окупантів
Залужний про повернення Криму: Мені начхати, мене ніхто не зупинить
Сирський показав, як захисники нищать російські танки FPV-дронами
Останні новини
15:29
На грецькому Родосі через лісову пожежу евакуювали ще три села
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
Усі новини...
Реклама: