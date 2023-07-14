Залужный: Мы будем убивать врага на его территории, но собственным оружием

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина будет использовать оружие собственного производства, чтобы осуществлять удары по территории России.

Источник: Залужный в интервью Washington Post

Детали: В издании подчеркивают, что сейчас Залужный ставит перед собой вопрос: "Как уменьшить потери? Как я могу уменьшить потери?"

Каждое утро главнокомандующий начинает с того, что узнает, сколько солдат было убито или ранено, выполняя его приказы накануне.

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Иногда он наталкивается на контакты в своем мобильном телефоне, которые уже мертвы. Он отказывается их удалять.

Залужный говорит, что откладывает скорбь на потом, чтобы траур сейчас не отвлекал его от важной работы.

Из-за нехватки вооружения, отсутствия новой западной авиации и условия союзников по ракетам большей дальности (эти средства не могут быть использованы для нанесения ударов по территории РФ), по словам Залужного, "ВСУ используют оружие украинского производства для частых ударов через границу, которые Киев никогда официально не признает".

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Прямая речь: "Чтобы спасти своих людей, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне ничего не разрешено там делать. Почему? Потому что (президент России Владимир - ред.) Путин... применит ядерное оружие? Детям, которые умирают, все равно...

Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага. На войне можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать из своего. Но только столько, сколько будет необходимо".