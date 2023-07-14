Залужний про повернення Криму: Мені начхати, мене ніхто не зупинить

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що як тільки в України з'являться ресурси, він би хотів звільнити окупований Росією Крим. Він натякнув, що його не зупинять навіть західні чиновники, які бояться реакції Путіна.

Джерело: Залужний в інтерв’ю Washington Post

Деталі: Головнокомандувач ЗСУ хотів би повернути кримський півострів, незаконно анексований Росією в 2014 році, навіть незважаючи на те, що деякі західні чиновники в приватному порядку турбуються про те, якою буде реакція російського диктатора Володимира Путіна, якщо українські війська коли-небудь досягнуть цієї території.

Пряма мова: "Як тільки у мене з'являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати - мене ніхто не зупинить".

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Залужний нарікає на те, що Україна залежить від інших країн щодо боєприпасів.

За його словами, чим більше Україна зможе стріляти, притискаючи російські війська, тим менших втрат вона зазнає, але зараз вона залежить від західного озброєння і ОПК навіть країн-партнерів не встигають забезпечувати Україну боєприпасами.

Відзначається, що проведення контрнаступу, щоб повернути окуповану територію, перемогти Росію і мінімізувати втрати України, вимагає ресурсів, яких, за словами Залужного, йому все ще бракує.

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Західні офіційні особи заявляють, що Україна має достатньо ресурсів для досягнення успіху, але Залужний різко критикував колег, які стверджували, що Києву не потрібні F-16.

Головнокомандувач ЗСУ сказав, що військові його західних колег ніколи не будуть воювати таким чином.

Пряма мова: "Одне з питань, яке мені ставлять: "Як ти це витримуєш?". Мені доводиться з цим жити. Кожен день - це ті, кого вбили. Щодня - покалічені, зниклі безвісти. Це сльози".