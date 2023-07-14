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Залужный о возвращении Крыма: Мне плевать, меня никто не остановит

Алена МазуренкоПятница, 14 июля 2023, 21:36
Залужный о возвращении Крыма: Мне плевать, меня никто не остановит

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что как только у Украины появятся ресурсы, он бы хотел освободить оккупированный Россией Крым. Он намекнул, что его не остановят даже западные чиновники, которые боятся реакции Путина.

Источник: Залужный в интервью Washington Post

Детали: Главнокомандующий ВСУ хотел бы вернуть крымский полуостров, незаконно аннексированный Россией в 2014 году, даже несмотря на то, что некоторые западные чиновники в частном порядке беспокоятся о том, какой будет реакция российского диктатора Владимира Путина, если украинские войска когда-нибудь достигнут этой территории.

Прямая речь: "Как только у меня появятся средства, я что-то сделаю. Мне плевать – меня никто не остановит".

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Залужный сетует на то, что Украина зависит от других стран по боеприпасам.

По его словам, чем больше Украина сможет стрелять, прижимая российские войска, тем меньшие потери она понесет, но сейчас она зависит от западного вооружения и ОПК даже стран-партнеров не успевают обеспечивать Украину боеприпасами.

Отмечается, что проведение контрнаступления, чтобы вернуть оккупированную территорию, победить Россию и минимизировать потери Украины, требует ресурсов, которых, по словам Залужного, ему все еще не хватает.

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Западные официальные лица заявляют, что Украина имеет достаточно ресурсов для достижения успеха, но Залужный резко критиковал коллег, которые утверждали, что Киеву не нужны F-16.

Главнокомандующий ВСУ сказал, что военные его западных коллег никогда не будут воевать таким образом.

Прямая речь: "Один из вопросов, который мне задают: "Как ты это выдерживаешь?". Мне приходится с этим жить. Каждый день - это те, кого убили. Каждый день - покалеченные, пропавшие без вести. Это слезы".

Темы: ЗалужныйКрымоккупациявойна
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