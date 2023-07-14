Німеччина за 5 років поставить Україні зброї на 17 млрд євро - Шольц

Об'єми поставок зброї в Україну за рахунок Німеччини з 2022 до 2027 року складуть приблизно 17 мільярдів євро.

Джерело: канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав на своїй великій пресконференції у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми підрахували, що з початку війни і приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо 17 мільярдів євро лише на поставки зброї, які ми з Німеччини фінансуємо для України".

Деталі: Він підкреслив, що агресивна війна Росії "продовжує впливати на наші життя і дуже сильно хвилювати всіх нас".

За словами Шольца, після США Німеччина є країною, яка надає найбільшу підтримку Україні – також і у військовому плані.

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