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Німеччина за 5 років поставить Україні зброї на 17 млрд євро - Шольц

"Українська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 21:54
Німеччина за 5 років поставить Україні зброї на 17 млрд євро - Шольц
олаф шольц, Getty Images

Об'єми поставок зброї в Україну за рахунок Німеччини з 2022 до 2027 року складуть приблизно 17 мільярдів євро.

Джерело: канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав на своїй великій пресконференції у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми підрахували, що з початку війни і приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо 17 мільярдів євро лише на поставки зброї, які ми з Німеччини фінансуємо для України".

Деталі: Він підкреслив, що агресивна війна Росії "продовжує впливати на наші життя і дуже сильно хвилювати всіх нас".

За словами Шольца, після США Німеччина є країною, яка надає найбільшу підтримку Україні – також і у військовому плані.

Що передувало:

  • 11 липня Німеччина підтвердила передачу Україні нового пакета допомоги вартістю близько 600 млн євро. За даними Міністерства оборони, Київ отримає дві пускові установки для системи протиповітряної оборони Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1 і одну систему безпілотних літальних апаратів Luna.
  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також підтвердив відмову німецького уряду постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Теми: НімеччинаУкраїназброяШольц
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