Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц

Объемы поставок оружия в Украину за счет Германии с 2022 до 2027 года составят примерно 17 миллиардов евро.

Источник: бундесканцлер Олаф Шольц на своей большой пресс-конференции в пятницу, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы подсчитали, что с начала войны и примерно до 2027 года, возможно, мы потратим 17 миллиардов евро только на поставки оружия, которые мы из Германии финансируем для Украины".

Детали: Он подчеркнул, что агрессивная война России "продолжает влиять на наши жизни и очень сильно волновать всех нас".

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По словам Шольца, после США Германия является страной, которая оказывает наибольшую поддержку Украине – также и в военном плане.

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