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На Таврійському напрямку знищили 9 складів боєприпасів і майже роту окупантів

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 липня 2023, 23:32
На Таврійському напрямку знищили 9 складів боєприпасів і майже роту окупантів
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОБ’ЄДНАНОГО ПРЕСЦЕНТРУ СОУ ТАВРІЙСЬКОГО НАПРЯМКУ

На Таврійському Сили оборони знищили за останню добу більше роти окупантів (вбитими і пораненими) і 9 складів боєприпасів ворога.

Джерело: бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram

Дослівно: "Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби (на Таврійському напрямку - ред.) виконали 1177 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти.

Знищено 33 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, 2 гаубиці "Мста-Б", 3 гаубиці Д-30, 2 БПЛА "Zala", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Мерлін", самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон", зенітний ракетний комплекс "Стріла", РЕБ "Поле-21" та автомобільна техніка.

Також було знищено 9 складів боєприпасів ворога".

Теми: війнаокупація
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