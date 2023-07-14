На Таврическом направлении уничтожили 9 складов боеприпасов и почти роту оккупантов

На Таврическом Силы обороны уничтожили за последние сутки более роты оккупантов (убитыми и ранеными) и 9 складов боеприпасов врага.

Источник: бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Дословно: "Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток (на Таврическом направлении - ред.) выполнили 1177 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более роты.

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Уничтожено 33 единицы военной техники противника. В частности, 2 ББМ, 2 гаубицы "Мста-Б", 3 гаубицы Д-30, 2 БПЛА "Zala", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Мерлин", самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион", зенитный ракетный комплекс "Стрела", РЭБ "Поле-21" и автомобильная техника.

Также было уничтожено 9 складов боеприпасов врага".