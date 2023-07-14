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Інформацію про колаборантів, які втекли в ЄС, почали вносити в базу Інтерполу

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 липня 2023, 23:45
Інформацію про колаборантів, які втекли в ЄС, почали вносити в базу Інтерполу
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Інформацію про колаборантів і зрадників з Харківщини, які можуть перебувати в Європі, почали вносити в базу Інтерполу.

Джерело: начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова: "Спокійне життя в країнах ЄС для наших колаборантів добігає кінця – розпочали співпрацю з Інтерполом.

Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, вносимо в базу та даємо заявку в Інтерпол.

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Повідомляємо іноземним колегам про те, що ці люди – не "жертви війни" або політичні біженці, якими намагаються там виглядати, а підозрювані в кримінальних злочинах в Україні.

Юридично – це підстава для того, щоби повернути кожного, хто туди прибув, тобто "за порєбрік"...

Ми вже почали, до бази відправили дані 25 таких втікачів".

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Деталі: Вирахувати колаборантів в ЄС поліції допомагають українці, які надають слідчим та дізнавачам інформацію про місцезнаходження втікачів.

Болвінов закликав тих, хто має правдиву інформацію про колаборантів, які зараз в Європі, повідомляти правоохоронцям дані такої людини та країну, в який вона переховується. 

Він також додав, що далеко не всі любителі "руського міра" поїхали в РФ: "Маємо безліч випадків, коли вчорашні фанати РФ та її армії переховуються саме в Євросоюзі. Та ще й прикриваються тим, що вони українці, постраждали від війни та потребують прихистку".

За його словами, в Україні вперше випробовують подібну схему.

Теми: поліціяЄСколаборація
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