Информацию о сбежавших в ЕС коллаборационистах начали вносить в базу Интерпола

Информацию о коллаборантах и предателях из Харьковщины, которые могут находиться в Европе, начали вносить в базу Интерпола.

Источник: начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь: "Спокойная жизнь в странах ЕС для наших коллаборационистов подходит к концу - начали сотрудничество с Интерполом.

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Каждого, кто был причастен к сотрудничеству с россиянами во время оккупации, вносим в базу и даем заявку в Интерпол.

Сообщаем иностранным коллегам о том, что эти люди - не "жертвы войны" или политические беженцы, которыми пытаются там выглядеть, а подозреваемые в уголовных преступлениях в Украине.

Юридически - это основание для того, чтобы вернуть каждого, кто туда прибыл, то есть "за поребрик"...

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Мы уже начали, в базу отправили данные 25 таких беглецов".

Детали: Вычислить коллаборационистов в ЕС полиции помогают украинцы, которые предоставляют следователям и дознавателям информацию о местонахождении беглецов.

Болвинов призвал тех, кто имеет правдивую информацию о коллаборантах, которые сейчас в Европе, сообщать правоохранителям данные такого человека и страну, в которой он скрывается.

Он также добавил, что далеко не все любители "русского мира" уехали в РФ: "Есть множество случаев, когда вчерашние фанаты РФ и ее армии скрываются именно в Евросоюзе. Да еще и прикрываются тем, что они украинцы, пострадали от войны и нуждаются в убежище".

По его словам, в Украине впервые испытывают подобную схему.