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Ворог атакував Сумщину: 110 вибухів, пошкоджені будинки і сільськогосподарська техніка

Ольга Глущенко Субота, 15 липня 2023, 00:22
Ворог атакував Сумщину: 110 вибухів, пошкоджені будинки і сільськогосподарська техніка
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 110 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Дружбівська, Глухівська, Білопільська громади.

По Новослобідській громаді ворог бив з артилерії, 12 вибухів. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено 2 приватні будинки. Також був обстріл з мінометів, 17 вибухів.

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Хотінську громаду росіяни здійснили мінометні обстріли громади, 16 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 комбайни та 2 трактори, які є власністю приватної агрофірми.

По Краснопільській громаді був мінометний обстріл, 10 вибухів та обстріл з артилерії, 1 вибух.

По Середино-Будській громаді росіяни гатили з мінометів, 16 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено три житлові будинки.

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Дружбівську громаду ворог обстрілював з РСЗВ, 5 вибухів.

По Глухівській громаді був мінометний обстріл, 18 вибухів.

По Білопільській громаді здійснено гранатометний (АГС) обстріл, 6 вибухів. 

Есманська громада: був мінометний обстріл, 3 вибухи.

Теми: Сумська областьобстріл
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