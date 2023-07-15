Ворог атакував Сумщину: 110 вибухів, пошкоджені будинки і сільськогосподарська техніка
Протягом минулого дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 110 вибухів.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Обстрілів зазнали Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Дружбівська, Глухівська, Білопільська громади.
По Новослобідській громаді ворог бив з артилерії, 12 вибухів. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено 2 приватні будинки. Також був обстріл з мінометів, 17 вибухів.
Хотінську громаду росіяни здійснили мінометні обстріли громади, 16 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 комбайни та 2 трактори, які є власністю приватної агрофірми.
По Краснопільській громаді був мінометний обстріл, 10 вибухів та обстріл з артилерії, 1 вибух.
По Середино-Будській громаді росіяни гатили з мінометів, 16 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено три житлові будинки.
Дружбівську громаду ворог обстрілював з РСЗВ, 5 вибухів.
По Глухівській громаді був мінометний обстріл, 18 вибухів.
По Білопільській громаді здійснено гранатометний (АГС) обстріл, 6 вибухів.
Есманська громада: був мінометний обстріл, 3 вибухи.