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Враг атаковал Сумскую область: 110 взрывов, повреждены дома и сельскохозяйственная техника

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 июля 2023, 00:22
Враг атаковал Сумскую область: 110 взрывов, повреждены дома и сельскохозяйственная техника
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 110 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Новослободская, Хотинская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманская, Дружбовская, Глуховская, Белопольская громады.

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По Новослободской громаде враг бил из артиллерии, 12 взрывов. В результате одного из артобстрелов повреждены 2 частных дома. Также был обстрел из минометов, 17 взрывов.

Хотинскую общину россияне осуществили минометные обстрелы общины, 16 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены 2 комбайна и 2 трактора, которые являются собственностью частной агрофирмы.

По Краснопольской громаде был минометный обстрел, 10 взрывов и обстрел из артиллерии, 1 взрыв.

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По Середино-Будской общине россияне били из минометов, 16 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены три жилых дома.

Дружбовскую громаду враг обстреливал из РСЗО, 5 взрывов.

По Глуховской громаде был минометный обстрел, 18 взрывов.

По Белопольской громаде осуществлен гранатометный (АГС) обстрел, 6 взрывов. 

Эсманская громада: был минометный обстрел, 3 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрел
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