У чотирьох областях була загроза застосування БпЛА і балістики

Вночі 15 липня Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників і балістичного озброєння в 4 областях.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Повітряники зазначили, що загроза ворожих БпЛА була у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Застосування балістики загрожувало Херсонській та Миколаївській областям.

Оновлено: О 02:06 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування ударних БпЛА.

Згодом повітряники також оголосили про "відбій по областях".

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