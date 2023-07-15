У чотирьох областях була загроза застосування БпЛА і балістики
Субота, 15 липня 2023, 01:32
Вночі 15 липня Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників і балістичного озброєння в 4 областях.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Повітряники зазначили, що загроза ворожих БпЛА була у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Застосування балістики загрожувало Херсонській та Миколаївській областям.
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Оновлено: О 02:06 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування ударних БпЛА.
Згодом повітряники також оголосили про "відбій по областях".
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