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У чотирьох областях була загроза застосування БпЛА і балістики

Ольга Глущенко Субота, 15 липня 2023, 01:32
У чотирьох областях була загроза застосування БпЛА і балістики
фото getty images

Вночі 15 липня Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників і балістичного озброєння в 4 областях.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Повітряники зазначили, що загроза ворожих БпЛА була у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Застосування балістики загрожувало Херсонській та Миколаївській областям.

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Оновлено: О 02:06 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування ударних БпЛА.

Згодом повітряники також оголосили про "відбій по областях".

 
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Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУбезпілотники
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