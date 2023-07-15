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В четырех областях была угроза применения БпЛА и баллистики

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 июля 2023, 01:32
В четырех областях была угроза применения БпЛА и баллистики
фото getty images

Ночью 15 июля Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных беспилотников и баллистического вооружения в 4 областях.

Источник: Воздушные силы

Детали: Воздушники отметили, что угроза вражеских БпЛА существовала в Днепропетровской и Запорожской областях.

Применение баллистики угрожала Херсонской и Николаевской областям.

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Обновлено: В 02:06 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения ударных БпЛА.

Позже воздушники также объявили об "отбое по областям".

 
скриншот

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Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУбеспилотники
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