В четырех областях была угроза применения БпЛА и баллистики
Суббота, 15 июля 2023, 01:32
Ночью 15 июля Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных беспилотников и баллистического вооружения в 4 областях.
Источник: Воздушные силы
Детали: Воздушники отметили, что угроза вражеских БпЛА существовала в Днепропетровской и Запорожской областях.
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Применение баллистики угрожала Херсонской и Николаевской областям.
Обновлено: В 02:06 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения ударных БпЛА.
Позже воздушники также объявили об "отбое по областям".
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