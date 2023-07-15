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Нічна атака БПЛА: у Запорізькій області є влучання – Гуменюк

Роман ПетренкоСубота, 15 липня 2023, 08:53
Нічна атака БПЛА: у Запорізькій області є влучання – Гуменюк
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила про влучання у Запорізькій області внаслідок нічної атаки російських "Шахедів".

Джерело: Гуменюк в ефірі телемарафону, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім

Деталі: Гуменюк та Кім повідомили про збиття трьох "Шахедів" на Миколаївщині, без влучань.

Тим часом у Запорізькій області теж працювала ППО, але є влучання. Наразі не уточнюється місце й наслідки.

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Пряма мова Гуменюк: "Працювали сили протиповітряної оборони (у Запорізькій області – ред.).

На жаль, є влучання, але підсумки нічної атаки ще підбиваються".

Теми: Запорізька областьШахедвійнаРосія
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