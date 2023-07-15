Ночная атака БПЛА: в Запорожской области есть попадания - Гуменюк
Суббота, 15 июля 2023, 08:53
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила о попадании в Запорожской области в результате ночной атаки российских "Шахедов".
Источник: Гуменюк в эфире телемарафона, глава Николаевской ОВА Виталий Ким
Детали: Гуменюк и Ким сообщили о сбитии трех "Шахедов" на Николаевщине, без попаданий.
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Между тем в Запорожской области тоже работала ПВО, но есть попадания. Пока не уточняется место и последствия.
Прямая речь Гуменюк: "Работали силы противовоздушной обороны (в Запорожской области - ред.).
К сожалению, есть попадания, но итоги ночной атаки еще подводятся".
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