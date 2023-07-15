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Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"

Роман ПетренкоСубота, 15 липня 2023, 09:55
Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - Гаюн
вагнер, фото риа новости

Вранці 15 липня у Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР/ЛНР", на яких приїхали вагнерівці, повідомляють партизани з "Білоруського Гаюна".

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Сукупність чинників вказує, що це колона ПВК "Вагнер", яка вночі в'їхала в Білорусь із РФ у районі Кричева.

Далі вони прослідували через Рогачов у бік Бобруйська і потім - на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК "Вагнер" рухається до наметового табору в с. Ціль".

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Деталі: За даними волонтерів, у колоні помічено щонайменше 60 автомобілів, серед яких "пікапи, великі фури, буханки і щонайменше 3 автобуси для перевезення людей".

Зазначається, що колону супроводжувала білоруська поліція.

Теми: ВагнерБілорусьРосіявійна
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