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Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – "Гаюн"

Роман ПетренкоСуббота, 15 июля 2023, 09:55
Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – Гаюн
вагнер, фото риа новости

Утром 15 июля в Беларуси заметили большую колонну легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР/ЛНР", на которых приехали вагнеровцы, сообщают партизаны из "Белорусского Гаюна".

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева.

Далее они проследовали через Рогачёв в сторону Бобруйска и затем – на Осиповичи. Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК "Вагнер" двигается в палаточный лагерь в д. Цель".

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Детали: По данным волонтеров, в колонне замечено минимум 60 автомобилей, среди которых "пикапы, крупные фуры, буханки и минимум 3 автобуса для перевозки людей".

Отмечается, что колонну сопровождала беларусская полиция.

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Темы: ВагнерБеларусьРосcиявойна
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