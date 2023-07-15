Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – "Гаюн"

Утром 15 июля в Беларуси заметили большую колонну легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР/ЛНР", на которых приехали вагнеровцы, сообщают партизаны из "Белорусского Гаюна".

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева.

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Далее они проследовали через Рогачёв в сторону Бобруйска и затем – на Осиповичи. Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК "Вагнер" двигается в палаточный лагерь в д. Цель".

Детали: По данным волонтеров, в колонне замечено минимум 60 автомобилей, среди которых "пикапы, крупные фуры, буханки и минимум 3 автобуса для перевозки людей".

Отмечается, что колонну сопровождала беларусская полиция.