Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва

зеленський та йоль у японії, травень 2023, фото yonhap

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль здійснив неоголошений візит до України.

Джерело: Yonhap з посиланням на канцелярію президента

Деталі: За словами старшого секретаря президента з питань преси, Юн і його перша леді Кім Кен Хі прибули в Україну з Польщі.

Йоль відвідав місце масових вбивств у Бучі під Києвом, а потім — Ірпінь.

Він планує покласти вінок до військового пам'ятника перед проведенням зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Цей візит завершує дводенну поїздку, під час якої президент Південної Кореї відвідав Литву на саміті НАТО, а потім Польщу з офіційним візитом.