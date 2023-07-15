Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
Субота, 15 липня 2023, 10:27
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль здійснив неоголошений візит до України.
Джерело: Yonhap з посиланням на канцелярію президента
Деталі: За словами старшого секретаря президента з питань преси, Юн і його перша леді Кім Кен Хі прибули в Україну з Польщі.
Йоль відвідав місце масових вбивств у Бучі під Києвом, а потім — Ірпінь.
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Він планує покласти вінок до військового пам'ятника перед проведенням зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Цей візит завершує дводенну поїздку, під час якої президент Південної Кореї відвідав Литву на саміті НАТО, а потім Польщу з офіційним візитом.