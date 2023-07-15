Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва

Роман ПетренкоСубота, 15 липня 2023, 10:27
Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
зеленський та йоль у японії, травень 2023, фото yonhap

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль здійснив неоголошений візит до України.

Джерело: Yonhap з посиланням на канцелярію президента

Деталі: За словами старшого секретаря президента з питань преси, Юн і його перша леді Кім Кен Хі прибули в Україну з Польщі.

Йоль відвідав місце масових вбивств у Бучі під Києвом, а потім — Ірпінь.

Він планує покласти вінок до військового пам'ятника перед проведенням зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Цей візит завершує дводенну поїздку, під час якої президент Південної Кореї відвідав Литву на саміті НАТО, а потім Польщу з офіційним візитом.

Теми: Південна КореяКиїввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Південна Корея
Південна Корея збільшила експорт моторних мастил до РФ на 117% після відходу BP і Shell
КНДР заявила про порушення літаками-розвідниками США її повітряного простіру
Сеул почав таємно передавати Києву сотні тисяч артилерійських снарядів – WSJ
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: