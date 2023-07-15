Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев

зеленый и йоль в японии, май 2023, фото yonhap

Президент Южной Кореи Юн Сок Йол совершил необъявленный визит в Украину.

Источник: Yonhap со ссылкой на канцелярию президента

Детали: По словам старшего секретаря президента по вопросам прессы, Юн и его первая леди Ким Кен Хи прибыли в Украину из Польши.

Реклама:

Юн посетил место массовых убийств в Буче под Киевом, а затем - Ирпень.

Он планирует возложить венок к военному памятнику перед проведением встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Этот визит завершает двухдневную поездку, во время которой президент Южной Кореи посетил Литву на саммите НАТО, а затем Польшу с официальным визитом.