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Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев

Роман ПетренкоСуббота, 15 июля 2023, 10:27
Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев
зеленый и йоль в японии, май 2023, фото yonhap

Президент Южной Кореи Юн Сок Йол совершил необъявленный визит в Украину.

Источник: Yonhap со ссылкой на канцелярию президента

Детали: По словам старшего секретаря президента по вопросам прессы, Юн и его первая леди Ким Кен Хи прибыли в Украину из Польши.

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Юн посетил место массовых убийств в Буче под Киевом, а затем - Ирпень.

Он планирует возложить венок к военному памятнику перед проведением встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Этот визит завершает двухдневную поездку, во время которой президент Южной Кореи посетил Литву на саммите НАТО, а затем Польшу с официальным визитом.

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Темы: Южная КореяКиеввойна
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