Запрацювала безкоштовна евакуація з Сумщини

З 15 липня в Україні зʼявилась можливість безкоштовної евакуації з Сумської області.

Джерело: Мінреінтеграції

Деталі: Уже в суботу з Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг Суми-Київ.

Потяг курсуватиме щодня — з Сум відправлятиметься о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.

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На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.

Усіх бажаючих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.

Нагадаємо: Протягом 14 липня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 110 вибухів.