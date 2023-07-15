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Запрацювала безкоштовна евакуація з Сумщини

Роман ПетренкоСубота, 15 липня 2023, 12:01
Запрацювала безкоштовна евакуація з Сумщини
евакуація з покровська, фото ілюстративне, getty

З 15 липня в Україні зʼявилась можливість безкоштовної евакуації з Сумської області.

Джерело: Мінреінтеграції

Деталі: Уже в суботу з Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг Суми-Київ.

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Потяг курсуватиме щодня — з Сум відправлятиметься о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.

На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.

Усіх бажаючих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Протягом 14 липня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 110 вибухів.

Теми: Сумська областьевакуаціявійнаобстріл
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