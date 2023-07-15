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Заработала бесплатная эвакуация из Сумской области

Роман ПетренкоСуббота, 15 июля 2023, 12:01
Заработала бесплатная эвакуация из Сумской области
эвакуация из покровска, фото иллюстративное, getty

С 15 июля в Украине появилась возможность бесплатной эвакуации из Сумской области.

Источник: Минреинтеграции

Детали: Уже в субботу из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд Сумы-Киев.

Поезд будет курсировать ежедневно - из Сум будет отправляться в 6:47 и прибывать в Киев в 11:41.

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На вокзале Укрпочта выплачивает каждому гражданину по прибытию 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех остальных лиц.

Всех желающих Киевская ОГА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.

Напомним: В течение 14 июля россияне совершили 18 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 110 взрывов.

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Темы: Сумская областьэвакуациявойнаобстрел
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