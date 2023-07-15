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Росіяни атакували Куп’янський район, вбили чоловіка

Роман ПетренкоСубота, 15 липня 2023, 12:39
Росіяни атакували Куп’янський район, вбили чоловіка
колодязне, deepstatemap

Російські окупанти 15 липня обстріляли Харківську область, загинув 33-літній чоловік, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Щойно росіяни обстріляли с. Колодязне Куп'янського району.

На жаль, загинув цивільний 33-річний чоловік".

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Деталі: Уточнюється, що окрім загиблого, ще один чоловік отримав поранення.

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Теми: Харківська областьвійна
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