Россияне атаковали Купянский район, убили мужчину
Суббота, 15 июля 2023, 12:39
Российские оккупанты 15 июля обстреляли Харьковскую область, погиб 33-летний мужчина, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Источник: Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины. Только что россияне обстреляли с. Колодязное Купянского района.
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К сожалению, погиб гражданский 33-летний мужчина".
Детали: Уточняется, что кроме погибшего, еще один человек получил ранения.