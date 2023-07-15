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Россияне атаковали Купянский район, убили мужчину

Роман ПетренкоСуббота, 15 июля 2023, 12:39
Россияне атаковали Купянский район, убили мужчину
колодязное, deepstatemap

Российские оккупанты 15 июля обстреляли Харьковскую область, погиб 33-летний мужчина, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины. Только что россияне обстреляли с. Колодязное Купянского района.

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К сожалению, погиб гражданский 33-летний мужчина".

Детали: Уточняется, что кроме погибшего, еще один человек получил ранения.

Темы: Харьковская областьвойна
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