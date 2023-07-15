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Запрошення України до НАТО прив’язане до закінчення війни – президент Литви

"Європейська правда"Субота, 15 липня 2023, 13:08

Президент Литви Гітанас Науседа, заявив, що запрошення України до НАТО здебільшого пов'язане із закінченням війни.

Про це він сказав, коментуючи підсумки саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами Науседи, зараз ніхто в НАТО не задається питанням, чи стане Україна членом НАТО.

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"Ухвалено багато рішень, які, перш за все, зміцнюють нашу безпеку і силу", – зазначив він.

Литовський президент зауважив, що Україна і президент Володимир Зеленський знають про умови вступу в НАТО, але побоюються, що їхній список може бути нескінченним.

"Вони побоюються формулювання. Виходячи з того, що "при виконанні умов" можна висувати все нові й нові вимоги", – додав Науседа.

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Він розповів, що запевнив Зеленського в тому, що в НАТО всі єдині в підтримці України.

Нагадаємо, рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

Читайте також: Альянс без плану дій: чому саміт НАТО у Вільнюсі став провалом та що варто робити Україні

а також: Зброя в обмін на реформи: все про "гарантії безпеки" України, оголошені на саміті НАТО

Теми: НАТОЛитва
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