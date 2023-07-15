Приглашение Украины в НАТО привязано к окончанию войны - президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа, заявил, что приглашение Украины в НАТО в основном связано с окончанием войны.

Об этом он сказал, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам Науседы, сейчас никто в НАТО не задается вопросом, станет ли Украина членом НАТО.

"Принято много решений, которые, прежде всего, укрепляют нашу безопасность и силу", – отметил он.

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Литовский президент отметил, что Украина и президент Владимир Зеленский знают об условиях вступления в НАТО, но опасаются, что их список может быть бесконечным.

"Они опасаются формулировки. Исходя из того, что "при выполнении условий" можно выдвигать все новые и новые требования", – добавил Науседа.

Он рассказал, что заверил Зеленского в том, что в НАТО все едины в поддержке Украины.

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Напомним, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

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