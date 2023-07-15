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Науседа побоювався "погіршення рішень НАТО" через твіт Зеленського

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 15 липня 2023, 14:11
Науседа побоювався погіршення рішень НАТО через твіт Зеленського
ГіТАНАС НАУСЕДА, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Литви Гітанас Науседа розповів, що побоювався погіршення рішень саміту НАТО через гнівний твіт президента України Володимира Зеленського дорогою до Вільнюса.

Джерело: Науседа в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова Науседи: "Драматизм був дуже високий, і в якийсь момент у мене, безумовно, були підстави побоюватися, що текст може раптом стати набагато гіршим, або що в ньому будуть пропущені речі, які є надзвичайно важливими для нас і для України".

Деталі: Він додав, що розуміє емоції Зеленського, але водночас він усвідомлював, що "ми вже досягли максимуму і будь-яка спроба піти далі зруйнує сам Вільнюський саміт".

"Я кажу це дуже відповідально. Це могло статися. Цього не сталося, і саме тому ми сьогодні говоримо в зовсім іншому тоні. Нарешті, президент Зеленський, як ви дуже добре бачили наступного дня, говорив у зовсім іншому тоні. І я, безумовно, вітаю рішення, які були прийняті у Вільнюсі", – сказав Науседа.

Нагадаємо: Дорогою до Вільнюса на саміт НАТО Зеленський написав у Twitter, що наразі серед союзників немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.

За даними ЗМІ, українська делегація намагалась таким чином вплинути на хід дискусій у межах НАТО, але реакція була зворотною. Особливо роздратувались США, яких про допис у соцмережах не попереджали, що змусило втрутитись британську й частково німецьку делегацію.

Теми: ЗеленськийНАТОЛитвадипломатичні відносини
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