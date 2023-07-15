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Науседа опасался "ухудшения решений НАТО" из-за твита Зеленского

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 15 июля 2023, 14:11
Науседа опасался ухудшения решений НАТО из-за твита Зеленского
ГИТАНАС НАУСЕДА, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что опасался ухудшения решений саммита НАТО из-за гневного твита президента Украины Владимира Зеленского по дороге в Вильнюс.

Источник: Науседа в интервью LRT, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь Науседы: "Драматизм был очень высок, и в какой-то момент у меня, безусловно, были основания опасаться, что текст может вдруг стать намного хуже, или что в нем будут пропущены вещи, которые являются чрезвычайно важными для нас и для Украины".

Детали: Он добавил, что понимает эмоции Зеленского, но в то же время он осознавал, что "мы уже достигли максимума и любая попытка пойти дальше разрушит сам Вильнюсский саммит".

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"Я говорю это очень ответственно. Это могло произойти. Этого не произошло, и именно поэтому мы сегодня говорим в совершенно другом тоне. Наконец, президент Зеленский, как вы очень хорошо видели на следующий день, говорил в совершенно другом тоне. И я, безусловно, приветствую решения, которые были приняты в Вильнюсе", – сказал Науседа.

Напомним, по дороге в Вильнюс на саммит НАТО Зеленский написал в Twitter, что сейчас среди союзников нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.

По данным СМИ, украинская делегация пыталась таким образом повлиять на ход дискуссий в рамках НАТО, но реакция была обратной. Особенно разозлились США, которых о сообщении в соцсетях не предупреждали, что заставило вмешаться британскую и частично немецкую делегацию.

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Темы: ЗеленскийНАТОЛитвадипломатические отношения
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