Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT
Українські війська змінили тактику ведення контрнаступу, що дало їм змогу скоротити втрати у військовій техніці, але й уповільнити деокупацію територій.
Джерело: The New York Times
Деталі: За даними видання, за перші два тижні контрнаступу було пошкоджено або знищено до 20% поставленої на фронт військової техніки, зокрема західні зразки
Цей рівень втрат техніки знизився до 10% у наступні тижні завдяки тому, що Україна змінила тактику ведення контрнаступу.
Зокрема ЗСУ зосередилися більше на вимотуванні російських сил артилерією і ракетами великої дальності, ніж на атаці по замінованих Росією полях, пише видання.
Дослівно: "Але ця хороша новина приховує деякі похмурі реалії. Втрати також сповільнилися, оскільки сам контрнаступ сповільнився - і навіть подекуди зупинився - оскільки українські солдати борються з грізною обороною Росії.
І попри втрати, українці поки що пройшли тільки п'ять із 60 миль (8 кілометрів із 96 - ред.), які вони сподіваються подолати, щоб вийти до моря на півдні й розділити російські війська на дві частини".
Більше деталей: Військові експерти, на яких посилається ЗМІ, кажуть, що перші 25 км контрнаступу будуть найважчими, оскільки військам, які наступають, як правило, потрібно втричі більше сил - озброєння, особового складу або того й іншого - ніж тим, хто обороняється.