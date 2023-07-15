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Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

Роман ПетренкоСубота, 15 липня 2023, 14:55
Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT
збройні сили, фото генштабу

Українські війська змінили тактику ведення контрнаступу, що дало їм змогу скоротити втрати у військовій техніці, але й уповільнити деокупацію територій.

Джерело: The New York Times

Деталі: За даними видання, за перші два тижні контрнаступу було пошкоджено або знищено до 20% поставленої на фронт військової техніки, зокрема західні зразки

Цей рівень втрат техніки знизився до 10% у наступні тижні завдяки тому, що Україна змінила тактику ведення контрнаступу.

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Зокрема ЗСУ зосередилися більше на вимотуванні російських сил артилерією і ракетами великої дальності, ніж на атаці по замінованих Росією полях, пише видання.

Дослівно: "Але ця хороша новина приховує деякі похмурі реалії. Втрати також сповільнилися, оскільки сам контрнаступ сповільнився - і навіть подекуди зупинився - оскільки українські солдати борються з грізною обороною Росії.

І попри втрати, українці поки що пройшли тільки п'ять із 60 миль (8 кілометрів із 96 - ред.), які вони сподіваються подолати, щоб вийти до моря на півдні й розділити російські війська на дві частини".

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Більше деталей: Військові експерти, на яких посилається ЗМІ, кажуть, що перші 25 км контрнаступу будуть найважчими, оскільки військам, які наступають, як правило, потрібно втричі більше сил - озброєння, особового складу або того й іншого - ніж тим, хто обороняється.

Теми: контрнаступЗбройні силивійнадеокупація
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