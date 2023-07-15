Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

Украинские войска сменили тактику ведения контрнаступления, что позволило им сократить потери в военной технике, но и замедлить деоккупацию территорий.

Источник: The New York Times

Детали: По данным издания, за первые две недели контрнаступления было повреждено или уничтожено до 20% поставленной на фронт военной техники, в том числе западные образцы

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Этот уровень потерь техники снизился до 10% в последующие недели благодаря тому, что Украина сменила тактику ведения контрнаступления.

В частности ВСУ сосредоточились больше на изматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности, чем на атаке по заминированных Россией полях, пишет издание.

Дословно: "Но эта хорошая новость скрывает некоторые мрачные реалии. Потери также замедлились, поскольку само контрнаступление замедлилось - и даже кое-где остановилось - поскольку украинские солдаты борются с грозной обороной России.

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И несмотря на потери, украинцы пока прошли только пять из 60 миль (8 километров из 96 — ред.), которые они надеются преодолеть, чтобы выйти к морю на юге и разделить российские войска на две части".

Больше деталей: Военные эксперты, на которых ссылается СМИ, говорят, что первые 25 км контрнаступления будут самыми трудными, поскольку наступающим войскам, как правило, требуется в три раза больше сил - вооружения, личного состава или того и другого - чем обороняющимся.