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Південна Корея збільшить військову та гуманітарну допомогу Україні – президент

Роман ПетренкоСубота, 15 липня 2023, 15:31
Південна Корея збільшить військову та гуманітарну допомогу Україні – президент
скріншот

Республіка Корея збільшить у 2023 році обсяги військової та гуманітарної допомоги, що надається Україні, заявив президент Кореї Юн Сок Йоль.

Джерело: Йоль на брифінгу після переговорів із президентом Володимиром Зеленським у суботу в Києві, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Йоля: "Минулого року ми надавали і бронежилети, і шоломи, і іншу необхідну амуніцію. Сподіваємося, що цього року рівень нашої допомоги буде набагато більшим...

У травні я і президент Зеленський домовилися про постачання необхідного обладнання для таких цілей, як, наприклад, гуманітарне розмінування, і ми продовжуємо це робити. Уряд Республіки Корея виділив минулого року 100 млн доларів на підтримку України. Цього року ця підтримка становитиме 150 млн доларів.

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Також ми плануємо збільшувати допомогу Україні у відновленні системи освіти. Минулого року... ми вирішили допомогти у відновленні зруйнованих шкіл. Також ми хотіли б надати Україні підтримку для майбутніх поколінь за допомогою стипендії двох президентів".

Деталі: Йоль порівняв ситуацію в Україні з тією, що була в Кореї 70 років тому, коли зазнала незаконного вторгнення Північної Кореї.

Він також наголосив, що Формулу миру потрібно виконати.

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Теми: Південна Кореядопомога Українівійнагуманітарка
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