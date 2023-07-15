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Южная Корея увеличит военную и гуманитарную помощь Украине - президент

Роман ПетренкоСуббота, 15 июля 2023, 15:31
Южная Корея увеличит военную и гуманитарную помощь Украине - президент
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Республика Корея увеличит в 2023 году объемы военной и гуманитарной помощи, предоставляемой Украине, заявил президент Кореи Юн Сок Йоль.

Источник: Йоль на брифинге после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в субботу в Киеве,  которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Йоля: "В прошлом году мы предоставляли и бронежилеты, и шлемы, и другую необходимую амуницию. Надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет гораздо больше...

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В мае я и президент Зеленский договорились о поставках необходимого оборудования для таких целей, как, например, гуманитарное разминирование, и мы продолжаем это делать. Правительство Республики Корея выделило в прошлом году 100 млн долларов на поддержку Украины. В этом году эта поддержка составит 150 млн долларов.

Также мы планируем увеличивать помощь Украине в восстановлении системы образования. В прошлом году... мы решили помочь в восстановлении разрушенных школ. Также мы хотели бы предоставить Украине поддержку для будущих поколений с помощью стипендии двух президентов".

Детали: Йоль сравнил ситуацию в Украине с той, что была в Корее 70 лет назад, когда подверглась незаконному вторжению Северной Кореи.

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Он также отметил, что Формулу мира нужно выполнить.

Темы: Южная Кореяпомощь Украиневойнагуманитарка
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