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На Херсонщині партизани підірвали дві вантажівки з окупантами

Катерина ТищенкоСубота, 15 липня 2023, 18:36
На Херсонщині партизани підірвали дві вантажівки з окупантами
місце підриву вантажівок окупантів, фото: "АТЕШ"

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про ліквідацію шістьох окупантів та пошкодження двох вантажівок ЗС РФ на Херсонщині.

Джерело: "АТЕШ" у Telegram

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Деталі: Українські партизани заявили, що 14 липня провели успішну операцію у селі Великі Копані, що на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Дослівно: "14.07.23 о 12:00 агент руху "АТЕШ" влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів у селі Великі Копані Херсонської області. Стоянка знаходилася навпроти непрацюючої АЗС "Укрнафта" на вулиці Леніна, 34.

Внаслідок підриву 6 військових ЗС РФ було знищено, 2 вантажівки, що їх перевозили, – пошкоджено".

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Теми: Херсонська областьпартизаниокупаціявибух
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