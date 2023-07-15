На Херсонщине партизаны подорвали два грузовика с оккупантами

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о ликвидации шестерых оккупантов и повреждении двух грузовиков ВС РФ на Херсонщине.

Источник: "АТЕШ" в Telegram

Детали: Украинские партизаны заявили, что 14 июля провели успешную операцию в селе Большие Копани, что на временно оккупированной территории Херсонской области.

Реклама:

Дословно: "14.07.23 в 12:00 агент движения "АТЕШ" устроил подрыв на стоянке грузовых авто оккупантов в селе Большие Копани Херсонской области. Стоянка находилась напротив неработающей АЗС "Укрнафта" на улице Ленина, 34.

В результате подрыва 6 военных ВС РФ были уничтожены, 2 грузовика, которые их перевозили, - повреждены".