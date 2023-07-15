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На Херсонщине партизаны подорвали два грузовика с оккупантами

Катерина ТищенкоСуббота, 15 июля 2023, 18:36
На Херсонщине партизаны подорвали два грузовика с оккупантами
место подрыва грузовиков оккупантов, фото: "АТЕШ"

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о ликвидации шестерых оккупантов и повреждении двух грузовиков ВС РФ на Херсонщине.

Источник: "АТЕШ" в Telegram

Детали: Украинские партизаны заявили, что 14 июля провели успешную операцию в селе Большие Копани, что на временно оккупированной территории Херсонской области.

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Дословно: "14.07.23 в 12:00 агент движения "АТЕШ" устроил подрыв на стоянке грузовых авто оккупантов в селе Большие Копани Херсонской области. Стоянка находилась напротив неработающей АЗС "Укрнафта" на улице Ленина, 34.

В результате подрыва 6 военных ВС РФ были уничтожены, 2 грузовика, которые их перевозили, - повреждены".

Темы: Херсонская областьпартизаныоккупациявзрыв
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