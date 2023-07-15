Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Херсонщине партизаны подорвали два грузовика с оккупантами

Катерина ТищенкоСуббота, 15 июля 2023, 18:36
На Херсонщине партизаны подорвали два грузовика с оккупантами
место подрыва грузовиков оккупантов, фото: "АТЕШ"

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о ликвидации шестерых оккупантов и повреждении двух грузовиков ВС РФ на Херсонщине.

Источник: "АТЕШ" в Telegram

Реклама:

Детали: Украинские партизаны заявили, что 14 июля провели успешную операцию в селе Большие Копани, что на временно оккупированной территории Херсонской области.

Дословно: "14.07.23 в 12:00 агент движения "АТЕШ" устроил подрыв на стоянке грузовых авто оккупантов в селе Большие Копани Херсонской области. Стоянка находилась напротив неработающей АЗС "Укрнафта" на улице Ленина, 34.

В результате подрыва 6 военных ВС РФ были уничтожены, 2 грузовика, которые их перевозили, - повреждены".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьпартизаныоккупациявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: