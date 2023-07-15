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У РФ арештували підозрюваних у "замаху" на Симоньян і Собчак, соратники кажуть про тортури

Катерина ТищенкоСубота, 15 липня 2023, 19:51
У РФ арештували підозрюваних у замаху на Симоньян і Собчак, соратники кажуть про тортури
Собчак і Симоньян, фото kp.ru

Басманний суд Москви заарештував сімох членів націоналістичних організацій, нібито підозрюваних у замаху на пропагандистку Маргариту Симоньян і телеведучу Ксенію Собчак, водночас соратники заявляють про тортури затриманих.

Джерело: ТАСС із посиланням на пресслужбу суду, "Медіазона", The Insider

Деталі: Повідомляється, що сімом фігурантам справи про підготовку замахів на Симоньян і Собчак висунуто обвинувачення в хуліганстві.

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Як пише "Медіазона" з посиланням на пресслужбу суду, четверо заарештованих - неповнолітні 2005 і 2006 року народження, ще один був неповнолітнім на момент "вчинення злочину". Двоє інших заарештованих - 18-річний Михайло Балашов і 22-річний Єгор Савельєв.

Водночас видання The Insider повідомляє, що учасників неонацистського об'єднання NS/WP, затриманих за звинуваченням у підготовці замаху на Симоньян і Собчак, катують, вибиваючи свідчення про підготовку терористичних актів, взаємодію з іншими складами NS/WP Crew і зв'язки з Україною. Про це розповів виданню один із представників NS/WP.

"Катують струмом, душать, одному (нібито) зламали руку", - розповів співрозмовник. Він назвав імена двох затриманих – це Єгор Савельєв і Сергій Короленков.

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Відео допиту ще одного із затриманих опублікував RT. Хлопець представляється Михайлом Балашовим і стверджує, що він створив "неонацистське угруповання", а потім отримав замовлення на вбивство Собчак і Симоньян від українських спецслужб. Також повідомляється, що у справі проходять затримані з прізвищами Новік, Захаров, Гусєв і Ємельянов.

У повідомленні ФСБ йдеться про те, що затримані – учасники угруповання "Параграф-88", але співрозмовник The Insider розповів, що ця організація проіснувала недовго і саморозпустилася.

Звинувачення в підготовці замаху на Симоньян і Собчак джерело назвало "брехнею чекістів".

Михайлу Балашову – 18 років, він закінчив школу минулого року, з'ясували "Важные истории". Єгору Савельєву – 22 роки. У 2018 році його вже затримували у справі про замах на вбивство. Тоді повідомлялося, що він став "жертвою провокації тульського УФСБ, яке намагалося підвищити розкриваність". Пізніше його звинувачували і в закликах до екстремізму.

Що передувало: 15 липня ФСБ РФ заявила, нібито запобігла підготовці "українськими спецслужбами" вбивства Маргарити Симоньян і Ксенії Собчак.

Затримані росіяни заявили у ФСБ, нібито готували замахи "за завданням СБУ" за винагороду в розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство.

Теми: Росіяпропаганда
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