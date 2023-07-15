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ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Роман ПетренкоСубота, 15 липня 2023, 13:38
ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак
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ФСБ РФ заявила, нібито запобігла підготовці "українськими спецслужбами" вбивства російських пропагандистів Маргарити Симоньян і Ксенії Собчак.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: ФСБ заявила, нібито в Москві та Рязанській області затримано "неонацистів з угруповання Параграф-88", які "здійснювали розвідку за адресами роботи та проживання Симоньян і Собчак".

У затриманих вилучено автомат Калашникова з набоями, гумові кийки, ножі, кастети і наручники.

Росіяни заявили у ФСБ, нібито готували замахи "за завданням СБУ" за винагороду в розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство.

Передісторія: 

Теми: РосіяпропагандаФСБвійна
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