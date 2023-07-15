ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

ФСБ РФ заявила, нібито запобігла підготовці "українськими спецслужбами" вбивства російських пропагандистів Маргарити Симоньян і Ксенії Собчак.



Джерело: "РИА Новости"

Деталі: ФСБ заявила, нібито в Москві та Рязанській області затримано "неонацистів з угруповання Параграф-88", які "здійснювали розвідку за адресами роботи та проживання Симоньян і Собчак".



У затриманих вилучено автомат Калашникова з набоями, гумові кийки, ножі, кастети і наручники.

Росіяни заявили у ФСБ, нібито готували замахи "за завданням СБУ" за винагороду в розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство.

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