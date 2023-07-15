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В РФ арестовали подозреваемых в "покушении" на Симоньян и Собчак, соратники заявляют о пытках

Катерина ТищенкоСуббота, 15 июля 2023, 19:51
В РФ арестовали подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак, соратники заявляют о пытках
Собчак и Симоньян, фото kp.ru

Басманный суд Москвы арестовал семерых членов националистических организаций, якобы подозреваемых в покушении на пропагандистку Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак, при этом соратники заявляют о пытках задержанных.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, "Медиазона", The Insider

Детали: Сообщается, что семерым фигурантам дела о подготовке покушений на Симоньян и Собчак предъявлено обвинение в хулиганстве.

Как пишет "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда, четверо арестованных — несовершеннолетние 2005 и 2006 года рождения, еще один был несовершеннолетним на момент "совершения преступления". Двое других арестованных — 18-летний Михаил Балашов и 22-летний Егор Савельев.

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В то же время, издание The Insider сообщает, что участников неонацистского объединения NS/WP, задержанных по обвинению в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, пытают, выбивая показания о подготовке террористических актов, взаимодействии с иными составами NS/WP Crew и связях с Украиной. Об этом рассказал изданию один из представителей NS/WP.

"Пытают током, душат, одному (вроде как) сломали руку", – рассказал собеседник. Он назвал имена двух задержанных — это Егор Савельев и Сергей Короленков.

Видео допроса еще одного из задержанных опубликовал RT. Молодой человек представляется Михаилом Балашовым и утверждает, что он создал "неонацистскую группировку", а затем получил заказ на убийство Собчак и Симоньян от украинских спецслужб. Также сообщается, что по делу проходят задержанные с фамилиями Новик, Захаров, Гусев и Емельянов.

ВИДЕО ДНЯ

В сообщении ФСБ говорится, что задержанные — участники группировки "Параграф-88", но собеседник The Insider рассказал, что эта организация просуществовала недолго и самораспустилась.

Обвинения в подготовке покушения на Симоньян и Собчак источник назвал "брехней чекистов".

Михаилу Балашову — 18 лет, он закончил школу в прошлом году, выяснили "Важные истории". Егору Савельеву — 22 года. В 2018 году его уже задерживали по делу о покушении на убийство. Тогда сообщалось, что он стал "жертвой провокации тульского УФСБ, которое пыталось повысить раскрываемость". Позже его обвиняли и в призывах к экстремизму.

Что предшествовало: ФСБ РФ заявила, якобы предотвратили подготовку "украинскими спецслужбами" убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

Задержанные россияне заявили в ФСБ, что якобы готовили покушения "по заданию СБУ" за вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за каждое убийство.

Темы: Росcияпропаганда
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