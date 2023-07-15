Маляр: Суспільство швидко опанувало специфіку оприлюднення інформації під час війни

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що українське суспільство безпрецедентно швидко опанувало специфіку оприлюднення інформації під час війни.

Джерело: Маляр у Telegram

Дослівно: "Зараз вже можна говорити, що наше суспільство безпрецедентно швидко опанувало специфіку оприлюднення інформації під час війни та дуже добре навчилось вирізняти вороже ІПСО".

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Деталі: На думку Маляр, найбільший інформаційний виклик цієї війни – це не ворожа дезінформація, а необхідність всьому суспільству перейти на інформаційний режим воєнного часу.

"Україна не запроваджувала військову цензуру. Ми пішли шляхом презумпції, що наше суспільство доросле і буде достатньо пояснень. За час повномасштабного вторгнення у Міноборони відбулась величезна кількість оффрек зустрічей з блогерами, експертами, журналістами і ми завжди знаходили розуміння. Рік тому Міноборони розробило і передало в усі обласні адміністраціі правила висвітлення інформації військового характеру. Усі голови ВЦА з нами на зв’язку з цього питання 24/7. І результат очевидний", - вважає вона.

За словами заступниці міністра, "ставка на дорослість суспільства була зроблена вірно".

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При цьому вона зазначила, що є люди, які заради переглядів і лайків "можуть оприлюднити будь-що" і роблять собі публічний капітал на військовій темі.

"Але доросле суспільство таких людей вже почало засуджувати та не довіряти їм", - додала Маляр.

"Крім того, в нас все ще бувають поодинокі зливи чутливої інформації від мобілізованих військових. В нас є випадки, коли цивільні допомагають бригадам в обмін на інформацію і навіть в обмін на інтерв’ю певним ЗМІ. Міноборони разом з ЗСУ займається вирішенням цього питання. Але поодинокі випадки на кількасоттисячну армію – це непоганий результат", – підсумувала вона.