Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Маляр: Суспільство швидко опанувало специфіку оприлюднення інформації під час війни

Катерина ТищенкоСубота, 15 липня 2023, 20:33
Маляр: Суспільство швидко опанувало специфіку оприлюднення інформації під час війни

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що українське суспільство безпрецедентно швидко опанувало специфіку оприлюднення інформації під час війни.

Джерело: Маляр у Telegram

Дослівно: "Зараз вже можна говорити, що наше суспільство безпрецедентно швидко опанувало специфіку оприлюднення інформації під час війни та дуже добре навчилось вирізняти вороже ІПСО".

Деталі: На думку Маляр, найбільший інформаційний виклик цієї війни – це не ворожа дезінформація, а необхідність всьому суспільству перейти на інформаційний режим воєнного часу.

Реклама:

"Україна не запроваджувала військову цензуру. Ми пішли шляхом презумпції, що наше суспільство доросле і буде достатньо пояснень. За час повномасштабного вторгнення у Міноборони відбулась величезна кількість оффрек зустрічей з блогерами, експертами, журналістами і ми завжди знаходили розуміння. Рік тому Міноборони розробило і передало в усі обласні адміністраціі правила висвітлення інформації військового характеру. Усі голови ВЦА з нами на зв’язку з цього питання 24/7. І результат очевидний", - вважає вона.

За словами заступниці міністра, "ставка на дорослість суспільства була зроблена вірно".

При цьому вона зазначила, що є люди, які заради переглядів і лайків "можуть оприлюднити будь-що" і роблять собі публічний капітал на військовій темі.

ВІДЕО ДНЯ

"Але доросле суспільство таких людей вже почало засуджувати та не довіряти їм", - додала Маляр.

"Крім того, в нас все ще бувають поодинокі зливи чутливої інформації від мобілізованих військових. В нас є випадки, коли цивільні допомагають бригадам в обмін на інформацію і навіть в обмін на інтерв’ю певним ЗМІ. Міноборони разом з ЗСУ займається вирішенням цього питання. Але поодинокі випадки на кількасоттисячну армію – це непоганий результат", – підсумувала вона.

Теми: Міноборониінформаційна війнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
Міноборони
Уряд скасував обмеження розміру націнки при закупівлях Міноборони
Сили оборони закріплюються на нових рубежах біля Бахмута − Маляр
Міноборони Німеччини: інвестиції підуть в Україну лише у складі НАТО, вступ має бути прискорений
Останні новини
15:44
Коли ЗСУ розгорнуться, на фронті будуть зміни – Блінкен
15:29
На грецькому Родосі через лісову пожежу евакуювали ще три села
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
Усі новини...
Реклама: