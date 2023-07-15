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Маляр: Общество быстро овладело спецификой обнародования информации во время войны

Катерина ТищенкоСуббота, 15 июля 2023, 20:33
Маляр: Общество быстро овладело спецификой обнародования информации во время войны

Замминистра обороны Анна Маляр считает, что украинское общество беспрецедентно быстро овладело спецификой обнародования информации во время войны.

Источник: Маляр в Telegram

Дословно: "Сейчас уже можно говорить, что наше общество беспрецедентно быстро овладело спецификой обнародования информации во время войны и очень хорошо научилось различать вражеское ИПСО".

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Детали: По мнению Маляр, самый большой информационный вызов этой войны – это не вражеская дезинформация, а необходимость всему обществу перейти на информационный режим военного времени.

"Украина не вводила военную цензуру. Мы пошли по пути презумпции, что наше общество взрослое и будет достаточно объяснений. За время полномасштабного вторжения в Минобороны состоялось огромное количество оффрек встреч с блогерами, экспертами, журналистами и мы всегда находили понимание. Год назад Минобороны разработало и передало во все областные администрации правила освещения информации военного характера. Все главы ВГА с нами на связи по этому вопросу 24/7. И результат очевиден", - считает она.

По словам замминистра, "ставка на взрослость общества была сделана верно".

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При этом она отметила, что есть люди, которые ради просмотров и лайков "могут обнародовать что угодно" и делают себе публичный капитал на военной теме.

"Но взрослое общество таких людей уже начало осуждать и не доверять им", - добавила Маляр.

"Кроме того, у нас все еще бывают единичные сливы чувствительной информации от мобилизованных военных. У нас есть случаи, когда гражданские помогают бригадам в обмен на информацию и даже в обмен на интервью определенным СМИ. Минобороны вместе с ВСУ занимается решением этого вопроса. Но единичные случаи на несколько соттысячную армию – это неплохой результат", – подытожила она.

Темы: Минобороныинформационная войнавойна
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