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На саміті НАТО Литва виділила Зеленському 15-річне, але безпечне авто

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 15 липня 2023, 21:07
На саміті НАТО Литва виділила Зеленському 15-річне, але безпечне авто
автомобіль Зеленського у Вільнюсі, фото ELTA / ŽYGYMANTAS GEDVILA

На саміті НАТО у Вільнюсі президенту Володимиру Зеленському запропонували не новий, але найбільш безпечний автомобіль з тих, які має литовська держохорона. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

 
Фото: ELTA / DAINIUS LABUTIS

Деталі: Чимало гостей саміту пересувалися на нових розкішних автомобілях, а Зеленському надали зовні простий Mercedes Benz від литовської державної служби охорони (VAT), якому вже 15 років.

Перший заступник керівника VAT Паулюс Немира розповів, що це найнадійніший та найбільш безпечний автомобіль з тих, які вони мають у парку. 

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"Він у чудовому стані і на ходу. Головне – не рік випуску, а захист", – зазначив він. 

За словами Немири, автомобіль броньований з усіх боків та з куленепробивним склом. Усі деталі захисту не розкривають з міркувань безпеки. 

"Такі авто захищають людей всередині не лише від куль, але й вибухів. Є додаткові системи, що подають кисень і допоможуть не задихнутися від диму, і інші рішення, які у разі небезпеки рятують життя", – розповів він. 

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Немира додав, що такі авто зазвичай використовують під час офіційних двосторонніх візитів.

Литва не могла надати авто з належним рівнем захисту усім лідерам, тож служби безпеки багатьох країн привезли власний транспорт. Так, для президента США привезли його броньований автомобіль Cadillac. Свої авто привезли також британська, німецька, французька, турецька делегація. 

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а також: Зброя в обмін на реформи: все про "гарантії безпеки" України, оголошені на саміті НАТО

Теми: ЛитваЗеленськийавто
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