На саммите НАТО Литва выделила Зеленскому 15-летнее, но безопасное авто

На саммите НАТО в Вильнюсе президенту Владимиру Зеленскому предложили не новый, но наиболее безопасный автомобиль из тех, которые имеет литовская госохрана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Фото: ELTA / DAINIUS LABUTIS

Детали: Многие гости саммита передвигались на новых роскошных автомобилях, а Зеленскому предоставили внешне простой Mercedes Benz от литовской государственной службы охраны (VAT), которому уже 15 лет.

Первый заместитель руководителя VAT Паулюс Немира рассказал, что это самый надежный и наиболее безопасный автомобиль из тех, которые они имеют в парке.

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"Он в отличном состоянии и на ходу. Главное – не год выпуска, а защита", – отметил он.

По словам Немиры, автомобиль бронированный со всех сторон и с пуленепробиваемым стеклом. Все детали защиты не раскрывают из соображений безопасности.

"Такие авто защищают людей внутри не только от пуль, но и взрывов. Есть дополнительные системы, которые подают кислород и помогут не задохнуться от дыма, и другие решения, которые в случае опасности спасают жизнь", – рассказал он.

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Литва не могла предоставить авто с надлежащим уровнем защиты всем лидерам, поэтому службы безопасности многих стран привезли собственный транспорт. Так, для президента США привезли его бронированный автомобиль Cadillac. Свои авто привезли также британская, немецкая, французская, турецкая делегация.

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