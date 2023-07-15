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На половині території України лунала тривога: були пуски ракет

Катерина ТищенкоСубота, 15 липня 2023, 22:36
На половині території України лунала тривога: були пуски ракет
карта повітряних тривог станом на 22:05

Повітряні сили зафіксували виліт у Росії двох бортів Ту-22м3, що означає небезпеку пусків крилатих ракет, через це в низці регіонів оголошували повітряну тривогу. 

Джерело: Повітряні Сили ЗС України, alerts.in.ua

Дослівно: "Схід, Південь, Центр – ракетна небезпека!

Зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Загроза пусків крилатих ракет! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

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Деталі: Станом на 22:00 повітряну тривогу оголошено в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях, а також традиційно на Луганщині та в окупованому Криму.

Оновлено: Згодом Повітряні сили повідомили, що зафіксовано пуски ракет у напрямку Запоріжжя.

О 22:29 Повітряні сили повідомили, що загроза минула, тривоги в більшості областей було скасовано.

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Теми: повітряна тривогавійна
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