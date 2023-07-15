На половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет

карта воздушных тревог по состоянию на 22:05

Воздушные силы зафиксировали вылет в России двух бортов Ту-22м3, что означает опасность пусков крылатых ракет, из-за этого в ряде регионов объявляли воздушную тревогу.

Источник: Воздушные Силы ВС Украины, alerts.in.ua

Дословно: "Восток, Юг, Центр – ракетная опасность!

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Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Угроза пусков крылатых ракет! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Детали: По состоянию на 22:00 воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях, а также традиционно на Луганщине и в оккупированном Крыму.

Обновлено: Впоследствии Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски ракет в направлении Запорожья.

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В 22:29 Воздушные силы сообщили, что угроза миновала, тревоги в большинстве областей были отменены.