В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

В Одеському обласному ТЦК та СП за результатами перевірки відео силового затримання цивільного військовими заявили, що той здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпосту, але визнали перевищення військовими повноважень.

Джерело: Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Деталі: У п’ятницю в одеських місцевих соцмережах було оприлюднено відео, на якому видно, як військові б’ють чоловіка в цивільному, а згодом силоміць заштовхують до автомобіля. У підписі до відео йшлося, що в місті триває "жорстка вулична мобілізація".

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У суботу в Одеському обласному ТЦК та СП за результатами перевірки заявили, що "громадянин здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпосту, що суворо заборонено нормами правового режиму воєнного стану".

Дослівно: "Отримавши зауваження від представників Нацгвардії, громадянин увійшов у конфлікт, відверто провокуючи військових. Під час перевірки його документів і звірки даних за базою ухилянтів, громадянин почав погрожувати, і поводився агресивно, не припиняючи провокацій.

Співробітники одного з районних ТЦК та СП Одеси, не втримавши емоцій, перевищили повноваження і, застосувавши силу, всадили його в транспортний засіб для доставки в центр комплектування".

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Більше деталей: В обласному ТЦК та СП визнали, що районний ТЦК намагався приховати свою причетність до інциденту.

"За результатами службової перевірки виявлено і тих, хто перевищив службові повноваження, і порушення у використанні необлікованого транспортного засобу. Винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності і будуть переведені у бойові підрозділи, де зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: 14 липня у мережі також з’явилося відео, на якому люди у військовій формі під час переслідування чоловіка в Дніпрі застосовують силу та влаштовують стрілянину у громадському місці; у поліції заявили, що проводять перевірку і встановлюють учасників.