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В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Катерина ТищенкоСуббота, 15 июля 2023, 22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
скриншот видео соцсетей об избиении военными мужчины в Одессе

В Одесском областном ТЦК и СП по результатам проверки видео силового задержания гражданского военными заявили, что тот осуществлял прямую трансляцию развертывания мобильного блокпоста, но признали превышение военными полномочий.

Источник: Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки

Детали: В пятницу в одесских местных соцсетях было обнародовано видео, на котором видно, как военные избивают мужчину в штатском, а затем силой заталкивают в автомобиль. В подписи к видео говорилось, что в городе продолжается "жесткая уличная мобилизация".

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В субботу в Одесском областном ТЦК и СП по результатам проверки заявили, что "гражданин осуществлял прямую трансляцию развертывания мобильного блокпоста, что строго запрещено нормами правового режима военного положения".

Дословно: "Получив замечание от представителей Нацгвардии, гражданин вошел в конфликт, откровенно провоцируя военных. Во время проверки его документов и сверки данных по базе уклонистов, гражданин начал угрожать, и вел себя агрессивно, не прекращая провокаций.

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Сотрудники одного из районных ТЦК и СП Одессы, не сдержав эмоций, превысили полномочия и, применив силу, всадили его в транспортное средство для доставки в центр комплектования".

Больше деталей: В областном ТЦК и СП признали, что районный ТЦК пытался скрыть свою причастность к инциденту.

"По результатам служебной проверки выявлены и те, кто превысил служебные полномочия, и нарушения в использовании неучтенного транспортного средства. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и будут переведены в боевые подразделения, где смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: 14 июля также в сети появилось видео, на котором люди в военной форме во время преследования мужчины в Днепре применяют силу и устраивают стрельбу в общественном месте; в полиции заявили, что проводят проверку и устанавливают участников. 

Темы: ОдессаВооруженные силы
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