Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор

Катерина ТищенкоСубота, 15 липня 2023, 23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
Андрій Костін, фото Офісу генпрокурора

Українські суди визнали винними вже понад 50 росіян у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Джерело: генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Більше 300 людей (росіян – ред.) , які встановлені і є підозрюваними. Це не тільки ідентифіковані потенційні злочинці російські, але є докази, які підтверджують, що саме ці люди скоїли той чи інший злочин.

Більше 200 вже пред’явлено обвинувачення, тобто ми завершили слідство, зібрали достатньо доказів і передали ці матеріали до суду.

І вже більше 50 росіян, які визнані винними українськими судами".

Деталі: Костін зазначив, що хтось може сказати, що 50 вироків – це небагато, однак у спілкуванні міжнародні партнери дивуються такій великій їх кількості й тому, що під час війни Україна не лише документує злочини, але й розслідує їх і передає в суди.

Костін додав, що, хоча такі процеси проходять заочно, для потерпілих важливо знати, що провина агресора доведена.

За словами генпрокурора, Україна разом із партнерами розробляє "стратегічні документи" щодо того, "як проводити розслідування таких справ, щоб уніфікувати практику".

Теми: Офіс генпрокуроравійнасудРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Росіяни обстріляли Краматорськ "Іскандерами" – генпрокурор
Роковини удару по ТЦ у Кременчуці: під підозрою троє російських командирів, слідство триває
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: