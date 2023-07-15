Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор

Українські суди визнали винними вже понад 50 росіян у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Джерело: генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Більше 300 людей (росіян – ред.) , які встановлені і є підозрюваними. Це не тільки ідентифіковані потенційні злочинці російські, але є докази, які підтверджують, що саме ці люди скоїли той чи інший злочин.

Більше 200 вже пред’явлено обвинувачення, тобто ми завершили слідство, зібрали достатньо доказів і передали ці матеріали до суду.

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І вже більше 50 росіян, які визнані винними українськими судами".

Деталі: Костін зазначив, що хтось може сказати, що 50 вироків – це небагато, однак у спілкуванні міжнародні партнери дивуються такій великій їх кількості й тому, що під час війни Україна не лише документує злочини, але й розслідує їх і передає в суди.

Костін додав, що, хоча такі процеси проходять заочно, для потерпілих важливо знати, що провина агресора доведена.

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За словами генпрокурора, Україна разом із партнерами розробляє "стратегічні документи" щодо того, "як проводити розслідування таких справ, щоб уніфікувати практику".