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Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор

Катерина ТищенкоСубота, 15 липня 2023, 23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
Андрій Костін, фото Офісу генпрокурора

Українські суди визнали винними вже понад 50 росіян у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Джерело: генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Більше 300 людей (росіян – ред.) , які встановлені і є підозрюваними. Це не тільки ідентифіковані потенційні злочинці російські, але є докази, які підтверджують, що саме ці люди скоїли той чи інший злочин.

Більше 200 вже пред’явлено обвинувачення, тобто ми завершили слідство, зібрали достатньо доказів і передали ці матеріали до суду.

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І вже більше 50 росіян, які визнані винними українськими судами".

Деталі: Костін зазначив, що хтось може сказати, що 50 вироків – це небагато, однак у спілкуванні міжнародні партнери дивуються такій великій їх кількості й тому, що під час війни Україна не лише документує злочини, але й розслідує їх і передає в суди.

Костін додав, що, хоча такі процеси проходять заочно, для потерпілих важливо знати, що провина агресора доведена.

ВІДЕО ДНЯ

За словами генпрокурора, Україна разом із партнерами розробляє "стратегічні документи" щодо того, "як проводити розслідування таких справ, щоб уніфікувати практику".

Теми: Офіс генпрокуроравійнасудРосія
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