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Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор

Катерина ТищенкоСуббота, 15 июля 2023, 23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
Андрей Костин, фото Офиса генпрокурора

Украинские суды признали виновными уже более 50 россиян в совершении военных преступлений в Украине.

Источник: генпрокурор Андрей Костин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Более 300 человек (россиян - ред.), которые установлены и являются подозреваемыми. Это не только идентифицированы потенциальные российские преступники, но есть доказательства, подтверждающие, что именно эти люди совершили то или иное преступление.

Более 200 уже предъявлено обвинение, то есть мы завершили следствие, собрали достаточно доказательств и передали эти материалы в суд.

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И уже более 50 россиян, которые признаны виновными украинскими судами".

Детали: Костин отметил, что кто-то может сказать, что 50 приговоров – это немного, однако в общении международные партнеры удивляются такому большому их количеству и тому, что во время войны Украина не только документирует преступления, но и расследует их и передает в суды.

Костин добавил, что, хотя такие процессы проходят заочно, для потерпевших важно знать, что вина агрессора доказана.

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По словам генпрокурора, Украина вместе с партнерами разрабатывает "стратегические документы" относительно того, "как проводить расследование таких дел, чтобы унифицировать практику".

Темы: Офис генпрокуроравойнасудРосcия
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