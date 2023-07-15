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Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор

Катерина ТищенкоСуббота, 15 июля 2023, 23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
Андрей Костин, фото Офиса генпрокурора

Украинские суды признали виновными уже более 50 россиян в совершении военных преступлений в Украине.

Источник: генпрокурор Андрей Костин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Более 300 человек (россиян - ред.), которые установлены и являются подозреваемыми. Это не только идентифицированы потенциальные российские преступники, но есть доказательства, подтверждающие, что именно эти люди совершили то или иное преступление.

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Более 200 уже предъявлено обвинение, то есть мы завершили следствие, собрали достаточно доказательств и передали эти материалы в суд.

И уже более 50 россиян, которые признаны виновными украинскими судами".

Детали: Костин отметил, что кто-то может сказать, что 50 приговоров – это немного, однако в общении международные партнеры удивляются такому большому их количеству и тому, что во время войны Украина не только документирует преступления, но и расследует их и передает в суды.

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Костин добавил, что, хотя такие процессы проходят заочно, для потерпевших важно знать, что вина агрессора доказана.

По словам генпрокурора, Украина вместе с партнерами разрабатывает "стратегические документы" относительно того, "как проводить расследование таких дел, чтобы унифицировать практику".

Темы: Офис генпрокуроравойнасудРосcия
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