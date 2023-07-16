Україна скоригувала стратегію контрнаступу, щоб зменшити втрати – ISW

Українські військові скоригували стратегію контрнаступу, щоб мінімізувати втрати та продовжити наносити удари по російських силах, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Дослівно: "Газета NYT повідомила, що неназвані американські та європейські чиновники оцінили, що російські сили протягом перших двох тижнів контрнаступу знищили до 20% озброєння, наданого Заходом Україні.

NYT повідомила, що офіційні особи заявили, що рівень втрат знизився до 10% протягом наступних тижнів завдяки зміні української стратегії. Українські військові змінили тактику, зосередившись на виснаженні російських сил артилерією і ракетами дальнього радіусу дії замість широкомасштабних штурмів. Це відповідає заяві українського головнокомандувача генерала Валерія Залужного від 14 липня про те, що посилення українського непрямого вогню може як притиснути російські сили, так і звести до мінімуму українські втрати".

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Деталі: За попередньою оцінкою ISW від 4 липня, українські сили, схоже, зосереджуються на створенні асиметричного градієнту втрат, зберігаючи українську живу силу ціною повільнішої деокупації територій та поступово виснажуючи російську живу силу і техніку.

"Українські військові, ймовірно, вдосконалювали свою контрнаступальну стратегію протягом декількох тижнів. Більш масштабні наслідки цих коригувань тільки зараз стають зрозумілими для деяких спостерігачів. Україна, ймовірно, продовжуватиме коригувати свою стратегію та її реалізацію протягом усього контрнаступу, щоб сприяти подальшому прогресу", – йдеться у звіті інституту.