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Украина скорректировала стратегию контрнаступления, чтобы уменьшить потери – ISW

"Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 05:35
Украина скорректировала стратегию контрнаступления, чтобы уменьшить потери – ISW
ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

Украинские военные скорректировали стратегию контрнаступления, чтобы минимизировать потери и продолжить наносить удары по российским силам, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Дословно: "Газета NYT сообщила, что неназванные американские и европейские чиновники оценили, что российские силы в течение первых двух недель контрнаступления уничтожили до 20% вооружения, предоставленного Западом Украине.

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NYT сообщила, что официальные лица заявили, что уровень потерь снизился до 10% в течение следующих недель благодаря изменению украинской стратегии. Украинские военные изменили тактику, сосредоточившись на истощении российских сил артиллерией и ракетами дальнего радиуса действия вместо широкомасштабных штурмов. Это соответствует заявлению украинского главнокомандующего генерала Валерия Залужного от 14 июля о том, что усиление украинского непрямого огня может как прижать российские силы, так и свести к минимуму украинские потери".

Детали: По предварительной оценке ISW от 4 июля, украинские силы, похоже, сосредотачиваются на создании асимметричного градиента потерь, сохраняя украинскую живую силу ценой медленной деоккупации территорий и постепенно истощая российскую живую силу и технику.

"Украинские военные, вероятно, совершенствовали свою контрнаступательную стратегию в течение нескольких недель. Более масштабные последствия этих корректировок только сейчас становятся понятными для некоторых наблюдателей. Украина, вероятно, будет продолжать корректировать свою стратегию и ее реализацию в течение всего контрнаступления, чтобы способствовать дальнейшему прогрессу", – говорится в отчете института.

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Темы: контрнаступлениевойна
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